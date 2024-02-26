У чорному комбінезоні та туфлях-човниках: княгиня Шарлін відвідала благодійний концерт

Благодійний галаконцерт організував Фонд принцеси Монако Шарлін та діти Клубу спорту Куршевеля. У залі Globe de Cristal зібралися представники культурного, спортивного та економічного світу.

Знімками із заходу поділилися на офіційній сторінці княжого подружжя у Facebook. Княгиня Шарлін одягла чорний комбінезон і чорний короткий жакет, а взута була в туфлі-човники відтінку металік на підборах і в руках тримала маленький клатч. Образ свій принцеса доповнила сережками з діамантами, зробила класичне укладання та макіяж у теплих відтінках.

Князь Альбер II одягнув синій піджак, білу сорочку та сірі штани, а взутий був у чорні туфлі.

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як Шарлін та Альбер разом із дітьми відвідали баскетбольний матч.

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