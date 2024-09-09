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У чорному комбінезоні та з золотим кольє: Меган Маркл виступила на відкритті книгарні

У чорному комбінезоні та з золотим кольє: Меган Маркл виступила на відкритті книгарні

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Герцогиня Сассекська відвідала відкриття книгарні у Санта-Барбарі, щоб відсвяткувати ювілей спільноти авторів.

У вихідні 43-річна герцогиня Сассекська виступила на урочистому відкритті книгарні Godmothers у Саммерленді, неподалік Монтесіто, де вона та її чоловік принц Гаррі живуть від 2020 року.

Меган з'явилася на заході у розкішному діловому образі. Вона одягла темно-синій смокінг-комбінезон без рукавів від Club Monaco та зібрала волосся у хвіст. Вона завершила ансамбль простою парою діамантових сережок.

Фотографією герцогині у своєму Instagram Stories поділилася Лора Лінн Джексон. На фото Меган зображена на сцені з мікрофоном у руках.

Меган Маркл, фото: instagram.com/lauralynnejackson / ©
Меган Маркл, фото: instagram.com/lauralynnejackson

"Найсвітліший вечір ораторів...", — йшлося в підписі до фото.

На відкритті нової книгарні, де зібралося безліч зірок, також були присутні подруга і сусідка Меган Опра Вінфрі, яка 2021 року взяла у Сассекських те саме скандальне інтерв'ю.

Принц Гаррі на зустрічі не з'явився, але експозиція з книжками, написаними авторами рідного міста, включала його мемуари "Запасний". Дитяча книжка Меган The Bench також була представлена серед інших.

Мемуари принца Гаррі
Мемуари принца Гаррі "Запасний" / Фото: Associated Press

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