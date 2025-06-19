У чорному комбінезоні та золотих туфлях: королева Летиція сходила на концерт із чоловіком

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

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Королева Летиція і король Філіп VI вчора відвідали пам’ятний концерт, присвячений десятій річниці проголошення Філіпа королем Іспанії.

На концерті Летиція з’явилася в бездоганному чорному комбінезоні Hugo Boss з V-подібним вирізом на декольте і струмливими штанями. Образ Її Величність доповнила золотим клатчем і такими самими туфлями з відкритою п’ятою та невисокими підборами.

Королева Летиція / © Getty Images

Летиція зробила виразний макіяж, підкресливши очі, одягла золоті сережки-висячки, улюблену каблучку Coreterno та широкий браслет на зап’ястя. Її волосся було розпущене, а позувала вона обійнявшись зі своїм чоловіком королем Філіпом VI, який приїхав на захід у темно-синьому костюмі, білій сорочці в тонку смужку та червоній краватці.

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Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Нагадаємо, днями король Філіп VI та королева Летиція відвідали муніципалітет Бурела, де Її Величність з’явилася в іншому образі.