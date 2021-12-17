У чорному комбінезоні з акцентом на декольте: Моніка Беллуччі на прем'єрі фільму

У чорному комбінезоні з акцентом на декольте: Моніка Беллуччі на прем'єрі фільму

Моніка Беллуччі зараз перебуває в Італії.

57-річна Моніка відвідала фотокол фільму "Бефана приходить вночі 2" у готелі Visconti у Римі. На світський захід знаменитість традиційно приїхала у чорному аутфіті.

Моніка була у чорному комбінезоні, з акцентом на декольте, а лінію талії підкреслила широким поясом. Вона також взула високі замшеві чоботи на підборах і платформі, каштанове волосся красиво уклала, а на обличчя нанесла досить щільний макіяж. Особливо у своєму мейк-апі Беллуччі підкреслила очі за допомогою підводки та темних тіней.

Моніка Беллуччі / Getty Images

Чорний — улюблений колір Моніки Беллуччі. Нещодавно в одному з інтерв'ю вона сказала, що зовсім не боїться старіти і не переймається своєю фігурою. Однак, для публічних виходів знаменитість часто одягає вбрання саме чорного кольору, адже воно робить фігуру візуально стрункішою.

Моніка Беллуччі / Getty Images

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