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У чорному костюмі і на шпильках: 86-річна королева Софія сходила на великодній концерт
Королева Іспанії та мати короля Філіпа VI, який править нині, відвідала великодній концерт.
Софія вітала президентку Балеарських островів Маргу Прогенс після прибуття на щорічний великодній концерт у Кафедральному соборі Санта-Марія-де-Майорка у Пальма-де-Майорці. Королева головувала на традиційному концерті.
Королева була одягнена в чорний діловий костюм, що складався з подовженого жакета і широких штанів.
А днями ми показували, який штанний костюм королева Софія обрала для чергової ділової зустрічі. Попри поважний вік королева обирає активно працювати і багато бувати на публіці.