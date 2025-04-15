У чорному костюмі і на шпильках: 86-річна королева Софія сходила на великодній концерт

Королева Софія / © Getty Images

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Софія вітала президентку Балеарських островів Маргу Прогенс після прибуття на щорічний великодній концерт у Кафедральному соборі Санта-Марія-де-Майорка у Пальма-де-Майорці. Королева головувала на традиційному концерті.

Королева була одягнена в чорний діловий костюм, що складався з подовженого жакета і широких штанів.

Королева Софія / © Getty Images

А днями ми показували, який штанний костюм королева Софія обрала для чергової ділової зустрічі. Попри поважний вік королева обирає активно працювати і багато бувати на публіці.

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