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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
1 хв

У чорному костюмі і на шпильках: 86-річна королева Софія сходила на великодній концерт

Королева Іспанії та мати короля Філіпа VI, який править нині, відвідала великодній концерт.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Софія

Королева Софія / © Getty Images

Софія вітала президентку Балеарських островів Маргу Прогенс після прибуття на щорічний великодній концерт у Кафедральному соборі Санта-Марія-де-Майорка у Пальма-де-Майорці. Королева головувала на традиційному концерті.

Королева була одягнена в чорний діловий костюм, що складався з подовженого жакета і широких штанів.

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

А днями ми показували, який штанний костюм королева Софія обрала для чергової ділової зустрічі. Попри поважний вік королева обирає активно працювати і багато бувати на публіці.

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Королева София / © Getty Images

© Getty Images

Королева София / © Getty Images

© Getty Images

Королева София_2 / © Getty Images

© Getty Images

Королева София / © Getty Images

© Getty Images

Королева София / © Getty Images

© Getty Images

Королева Летиция и королева София_2 / © Getty Images

© Getty Images

Королева София / © Getty Images

© Getty Images

Королева София_1 / © Getty Images

© Getty Images

Королева София / © Getty Images

© Getty Images

Королева София / © East News

© East News

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