Принцеса Анна та Олена Зеленська

Реклама

Олена Зеленська опублікувала у своєму Telegram-каналі світлини із зустрічі з сестрою британського короля Чарльза III — принцесою Анною, яка з неоголошеним візитом приїхала до України.

Принцеса Анна та Олена Зеленська

Принцеса Анна та Олена Зеленська

Разом вони вшанували пам’ять українських дітей, яких убила Росія. Вони відвідали Центр захисту прав дитини, що опікується дітьми й свідками воєнних злочинів, і поспілкувалися з підлітками, які повернулися з російського полону.

Принцеса Анна та Олена Зеленська

«Вдячна Великій Британії за небайдужу позицію та підтримку в захисті наших дітей. Адже для них найкраще, що може бути, — це мирне дитинство на рідній землі. Робимо все, щоб захистити це право», — написала дружина президента у дописі.

Реклама

Принцеса Анна та Олена Зеленська

На зустрічі з королівською принцесою Зеленська з’явилася у діловому чорному костюмі, який складався зі штанів вільного крою і жакета на затин, з коміром-стійкою і поясом-шнурком на талії. Вбрання Олена доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках.

Принцеса Анна та Олена Зеленська

Свій образ перша леді доповнила укладанням із прикореневим об’ємом і боковим проділом, ніжним макіяжем, сережками-пусетами і брошкою.

Принцеса Анна та Олена Зеленська

Нагадаємо, Олена Зеленська у жакеті на затин і з брошкою-тризубом дала інтерв’ю британському виданню.