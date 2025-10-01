ТСН у соціальних мережах

У чорному костюмі і на шпильках: Олена Зеленська на зустрічі з сестрою короля Чарльза — принцесою Анною — у Києві

Перша леді України показала знімки із британською принцесою.

Олена Зеленська опублікувала у своєму Telegram-каналі світлини із зустрічі з сестрою британського короля Чарльза III — принцесою Анною, яка з неоголошеним візитом приїхала до України.

Разом вони вшанували пам’ять українських дітей, яких убила Росія. Вони відвідали Центр захисту прав дитини, що опікується дітьми й свідками воєнних злочинів, і поспілкувалися з підлітками, які повернулися з російського полону.

«Вдячна Великій Британії за небайдужу позицію та підтримку в захисті наших дітей. Адже для них найкраще, що може бути, — це мирне дитинство на рідній землі. Робимо все, щоб захистити це право», — написала дружина президента у дописі.

На зустрічі з королівською принцесою Зеленська з’явилася у діловому чорному костюмі, який складався зі штанів вільного крою і жакета на затин, з коміром-стійкою і поясом-шнурком на талії. Вбрання Олена доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках.

Свій образ перша леді доповнила укладанням із прикореневим об’ємом і боковим проділом, ніжним макіяжем, сережками-пусетами і брошкою.

Нагадаємо, Олена Зеленська у жакеті на затин і з брошкою-тризубом дала інтерв’ю британському виданню.

