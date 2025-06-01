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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
1 хв

У чорному костюмі і перлинному намисті: Бріжит Макрон в елегантному образі відвідала виставку на мосту у Сінгапурі

Перша леді супроводжує чоловіка у турі Південно-Східною Азією.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Getty Images

Дружина президента Франції Бріжит Макрон у межах офіційного візиту до Сінгапуру відвідала виставку «Дві річки», яка відбулася на пішохідному мосту Андерсона у Сінгапурі.

Там перша леді з’явилася в елегантному чорному костюмі, який складався з двобортного подовженого жакета і прямих штанів зі стрілками.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит Макрон / © Getty Images

Вбрання Бріжит доповнила чорними ботильйонами на високій грубій підошві і місткою сумкою від її улюбленого бренду Louis Vuitton.

Свій лук пані Макрон доповнила об’ємною перукою, макіяжем смокі-айс, перлинним намистом на шиї, золотим перстнем і браслетами.

Нагадаємо, у Мережу потрапив скандальний момент між подружжям Макронів, коли Бріжит перед виходом з літака наче дала «ляпаса» Еммануелю. Користувачі припускають, що між першою леді та президентом сталася сварка.

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Дата публікації
Кількість переглядів
134
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