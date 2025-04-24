У чорному костюмі і сережках-пусетах: Олена Зеленська на зустрічі у Південно-Африканській республіці

Олена Зеленська

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Олена Зеленська під час перебування у Південно-Африканській республіці і в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» зустрілася з колективом Центру вивчення стійкості Університету Преторії.

"Тут вивчають, зокрема, резильєнтність – здатність долати стреси та важкі періоди конструктивним шляхом.

Як саме, дає відповідь, серед іншого, цьогорічне дослідження, проведене в південноафриканському місті Тшване: робота виявила, що ключовими чинниками стійкості є самоусвідомлення, почуття мети та соціальна підтримка.

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Думаю, перші дві складові давно вже має більшість українців. Підтримку ж будуємо саме зараз із програмою ментального здоров’я", – зазначила перша леді у дописі в Telegram.

Там Зеленська постала у чорному костюмі, який складався з жакета на затин із поясом-шнурком і широких штанів зі стрілками. Вбрання вона скомбінувала з чорними туфлями на шпильках.

У дружини президента було акуратне укладання з боковим проділом, макіяж у ніжних відтінках, золоті сережки-пусети у вухах і брошка у вигляді тризуба від українського бренду Gunia Project на жакеті.

Нагадаємо, Олена Зеленська до ПАР прибула у темно-синьому костюмі і білому топі.