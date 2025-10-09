У чорному костюмі і туфлях на шпильках: Олена Зеленська у діловому образі взяла участь у форумі

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у Міжнародному форумі медичного партнерства, який цьогоріч відбувається під гаслом «Від лікаря до лікаря».

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Вона подякувала за співпрацю українським та іноземним медикам із лікарень — партнерів її ініціативи «Міжнародне медичне партнерство», започаткованої два роки тому на Саміті перших леді та джентльменів.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

На заході Зеленська постала у діловому образі. На ній був чорний костюм, який складався з подовженого жакета на затин і штанів-кльош. На талії у першої леді був тонкий темний ремінець. Взута вона була у чорні гостроносі туфлі на шпильках.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Свій аутфіт дружина президента завершила акуратним укладанням із боковим проділом та ніжним макіяжем.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у вбранні карамельного відтінку взяла участь у Міжнародному форумі культурної дипломатії.