У чорному костюмі і туфлях на шпильках: Олена Зеленська у діловому образі взяла участь у форумі
Перша леді показала у соцмережі світлини із заходу.
Олена Зеленська взяла участь у Міжнародному форумі медичного партнерства, який цьогоріч відбувається під гаслом «Від лікаря до лікаря».
Вона подякувала за співпрацю українським та іноземним медикам із лікарень — партнерів її ініціативи «Міжнародне медичне партнерство», започаткованої два роки тому на Саміті перших леді та джентльменів.
На заході Зеленська постала у діловому образі. На ній був чорний костюм, який складався з подовженого жакета на затин і штанів-кльош. На талії у першої леді був тонкий темний ремінець. Взута вона була у чорні гостроносі туфлі на шпильках.
Свій аутфіт дружина президента завершила акуратним укладанням із боковим проділом та ніжним макіяжем.
