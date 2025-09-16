- Дата публікації
У чорному костюмі і з гарною зачіскою: Сара Йоркська з колишнім чоловіком принцом Ендрю приїхала на месу
Сара Йоркська з’явилася на похороні герцогині Кентської у присутності свого колишнього чоловіка принца Ендрю, герцога Йоркського.
Принц Ендрю має тенденцію триматися в тіні, уникаючи публічних появ у зв’язку зі своєю скандальною репутацією. Він вважає за краще залишатися в їхньому будинку у Віндзорі (живе Ендрю теж з колишньою дружиною), так що його поява з Сарою на похороні стала несподіванкою.
Сара та Ендрю трималися поруч, коли заходили до Вестмінстерського собору в Лондоні. Герцогиня була одягнена у чорний короткий жакет та спідницю довжини до колін. Її образ був схожий на той, який обрала для цього виходу принцеса Анна, але тільки мав більш сучасніший вигляд.
Також Сара одягла мініатюрний обідок з вуаллю на голову, золоті сережки-кільця, розпустила волосся частину заколовши шпилькою і зробила дуже виразний макіяж. Взута герцогиня була в лаковані туфлі-слінгбеки з відкритою п’ятою на невисоких підборах. Також вона була в чорних рукавичках, а на її зап’ясті сяяв золотий браслет.
Принц Ендрю одягнув фрак, як і його брат король Чарльз III та племінник принц Вільям Уельський.
Нагадаємо, герцогиня Кентська Кетрін померла 4 вересня. Вона була католичкою і її похорон стане історичним, як перший католицький похорон члена британської королівської родини в сучасній історії. Похована вона буде у Королівській усипальниці у Фрогморі, у Віндзорі.