У чорному костюмі і з гарною зачіскою: Сара Йоркська з колишнім чоловіком принцом Ендрю приїхала на месу

Герцогиня Сара та принц Ендрю / © Getty Images

Принц Ендрю має тенденцію триматися в тіні, уникаючи публічних появ у зв’язку зі своєю скандальною репутацією. Він вважає за краще залишатися в їхньому будинку у Віндзорі (живе Ендрю теж з колишньою дружиною), так що його поява з Сарою на похороні стала несподіванкою.

Сара та Ендрю трималися поруч, коли заходили до Вестмінстерського собору в Лондоні. Герцогиня була одягнена у чорний короткий жакет та спідницю довжини до колін. Її образ був схожий на той, який обрала для цього виходу принцеса Анна, але тільки мав більш сучасніший вигляд.

Принцеса Анна / © Getty Images

Також Сара одягла мініатюрний обідок з вуаллю на голову, золоті сережки-кільця, розпустила волосся частину заколовши шпилькою і зробила дуже виразний макіяж. Взута герцогиня була в лаковані туфлі-слінгбеки з відкритою п’ятою на невисоких підборах. Також вона була в чорних рукавичках, а на її зап’ясті сяяв золотий браслет.

Герцогиня Сара та принц Ендрю / © Getty Images

Принц Ендрю одягнув фрак, як і його брат король Чарльз III та племінник принц Вільям Уельський.

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Нагадаємо, герцогиня Кентська Кетрін померла 4 вересня. Вона була католичкою і її похорон стане історичним, як перший католицький похорон члена британської королівської родини в сучасній історії. Похована вона буде у Королівській усипальниці у Фрогморі, у Віндзорі.