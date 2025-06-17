У чорному костюмі і з вінтажною брошкою Yves Saint Laurent: Олена Зеленська у музеї в Австрії

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська у межах свого візиту до Австрії взяла участь у запуску українськомовного аудіогіду у художньому музеї Леопольда, який став 103-ім.

Під час заходу дружина президента поспілкувалася з українською громадою у Відні, яка прийшла на першу екскурсію рідною мовою.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Ми свій проєкт аудіогідів створюємо як підтримку для українців за кордоном — щоб наші люди ніде не почувалися чужими. І щоб полегшити їм знайомство з новими країнами та культурами. Українці мають право на спільну мову із цивілізованим світом. В усіх сенсах. І маємо право, щоб однією із цих мов була українська», — зазначила Зеленська.

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Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

У музеї перша леді з’явилася у стильному чорному костюмі, який складався зі штанів-палацо з поясом і жакета без коміра і з невеликими чорними ґудзиками, а також у білому топі.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Лук Олена доповнила чорними гостроносими туфлями і чорним клатчем-конвертом. Перша леді зібрала волосся у пучок і зробила ніжний макіяж. Вуха вона прикрасила золотими сережками-кільцями, а до жакета прикріпила золоту вінтажну брошку від Yves Saint Laurent.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська на зустрічі зі своєю австрійською колегою постала у діловому темно-смарагдовому костюмі.