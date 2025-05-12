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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
1 хв

У чорному костюмі та блузці з бантом: королева Летиція з чоловіком-королем поклали квіти до меморіалу

Король і королева Іспанії днями відвідали Австрію.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Філіп VI та королева Летиція

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI та королева Летиція взяли участь у церемонії покладання вінків під час Міжнародної церемонії пам’яті та звільнення біля Меморіалу колишнього концентраційного табору в Маутхаузені, в Австрії у 80-ту річницю від дня завершення Другої світової війни.

Королева була одягнена в чорний штанний костюм, що складався з жакету та широких штанів, під жакетом у неї була молочна блузка з бантом на шиї. Летиція розпустила волосся, зробивши елегантне укладання, одягла сережки з трьох маленьких кілець у вуха, зробила лаконічний макіяж. Король Філіп був одягнений у чорний класичний костюм у тонку смужку, світлу сорочку та краватку у принт.

Король Філіпп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіпп VI і королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, британська принцеса Анна також відвідала пам’ятний захід у 80-ту річницю від дня перемоги. Сестра короля та її чоловік, віце-адмірал сер Тімоті Лоуренс, відвідали Гернсі, щоб взяти участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці визволення Бейлівіка.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

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