У чорному костюмі та лаконічних перлинних сережках: княгиня Шарлін сходила на регбі

Княгиня Шарлін / © Getty Images

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Дружина князя Альбера II була присутня на турнірі з регбі Sainte Devote у Монако. Шарлін була одягнена у чорний подовжений блейзер, чорний топ та чорні широкі штани. Ймовірно, її траурний образ пов’язаний зі смертю Папи Римського Франциска, похорон якого відбудеться завтра, 26 квітня, у Ватикані. Шарлін та Альбер II будуть присутні на ньому.

Сьогодні княгиня доповнила свій скромний лук перлинними сережками-цвяшками, ледь помітним макіяжем та класичною зачіскою.

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Кілька днів тому князь і княгиня Монако були присутні на месі на згадку про Папу Римського Франциска. Шарлін з’явилася на месі в чорному аутфіті і з зібраним волоссям, а її чоловік Альбер одягнув синій костюм.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому із відомих жінок дозволено носити білий колір на аудієнції у Папи Римського.

Княгиня Шарлін / © Getty Images