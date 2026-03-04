У чорному костюмі та лоферах: королева Летиція продемонструвала скромний лук на пам’ятному заході

Королефва Летиція / © Getty Images

Прощання з журналістом відбулося у Будинку Галісії. Його сім’я, а також численні відомі особи, зібралися там, щоб висловити свої співчуття, приїхала і дружина короля Іспанії.

Одягнена Летиція була в жалобне вбрання: штанний костюм чорного кольору, чорний топ та шкіряні туфлі-лофери, які поєднувала з чорним прямокутним клатчем.

Королева Летиція / © Getty Images

У королеви було розпущене довге волосся, частину його вона заправила за вуха, а також одягла золоті сережки-пусети і зробила дуже легкий макіяж.

Нагадаємо, вчора вдень Її Величність відвідала захід, присвячений «Всесвітньому дню рідкісних захворювань», у Палаці конгресів Кастельона у Кастельйон-де-ла-Плана, де з’явилася у штанному костюмі бірюзового кольору.