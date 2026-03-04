- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 132
- Час на прочитання
- 1 хв
У чорному костюмі та лоферах: королева Летиція продемонструвала скромний лук на пам’ятному заході
Королева Летиція приїхала вшанувати пам’ять відомого журналіста Фернандо Онєгі, який помер у вівторок у віці 78 років.
Прощання з журналістом відбулося у Будинку Галісії. Його сім’я, а також численні відомі особи, зібралися там, щоб висловити свої співчуття, приїхала і дружина короля Іспанії.
Одягнена Летиція була в жалобне вбрання: штанний костюм чорного кольору, чорний топ та шкіряні туфлі-лофери, які поєднувала з чорним прямокутним клатчем.
У королеви було розпущене довге волосся, частину його вона заправила за вуха, а також одягла золоті сережки-пусети і зробила дуже легкий макіяж.
Нагадаємо, вчора вдень Її Величність відвідала захід, присвячений «Всесвітньому дню рідкісних захворювань», у Палаці конгресів Кастельона у Кастельйон-де-ла-Плана, де з’явилася у штанному костюмі бірюзового кольору.