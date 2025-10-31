У чорному костюмі та з брошкою-метеликом на грудях: королева Софія відвідала траурний захід

Королева Софія / © Instagram іспанської королівської родини

Мати короля Філіпа VI прибула до посольства рівно о третій годині дня, дотримуючись дрескоду і одягнувши чорний костюм, а на її грудях красувалася брошка-метелик. Вона зробила фірмове укладання, а її образ був стриманим.

Спершу вона висловила свої співчуття посадовим особам установи, а всередині вона трохи постояла біля портрета королеви Сірікіт, розташованого на невеликому вівтарі, прикрашеному білими квітами, перш ніж сісти та розписатися у книзі співчуттів.

Королева Софія в посольстві Таїланду / © Instagram іспанської королівської родини

«Сьогодні вдень королева Софія висловила свої співчуття у зв’язку зі смертю королеви Сірікіт, підписавши книгу в посольстві Таїланду в Іспанії», — лаконічно написав королівський палац у підписі під кількома фотографіями.

Нагадаємо, королева Сірікіт померла в Таїланді пізно ввечері у п’ятницю, 24 жовтня. До цього вона більше 10 років не з’являлася публіці через проблеми зі здоров’ям. Їй було 93 роки.

Королева Сірікіт / © Associated Press

Королівська родина Таїланду перебуватиме в жалобі протягом року, весь цей час її тіло перебуватиме у резиденції тайської королівської родини, перш ніж відбудеться церемонія кремації.