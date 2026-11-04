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У чорному костюмі, з локонами і на шпильках: премʼєрка Італії Джорджа Мелоні зустріла президента Чилі у Римі
Очільниця італійського уряду обрала для офіційної зустрічі лаконічний чорно-білий ансамбль.
Джорджа Мелоні зустріла біля палацу Кіджі у Римі президента Чилі Хосе Антоніо Каста, який прибув з офіційним візитом. Політики привіталися рукостисканням і пройшли повз почесну варту.
Для зустрічі очільниця італійського уряду обрала чорний костюм, який складався з подовженого приталеного жакета з лацканами й кишенями з клапанами та широких штанів зі стрілками.
Під жакет Мелоні одягла білу сорочку, залишивши верхній ґудзик розстебнутим. Вбрання вона доповнила чорними гостроносими ботильйонами на шпильках.
Прем’єрка зробила гарне укладання з локонами і макіяж смокі-айс і з помадою ягідного відтінку. Завершили її діловий аутфіт невеликі сережки, каблучки і ніжний манікюр.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні у кремовому костюмі-трійці і з елегантним кольє з’явилася на пресконференції у Брюсселі.