У чорному костюмі, з локонами і на шпильках: премʼєрка Італії Джорджа Мелоні зустріла президента Чилі у Римі

Джорджа Мелоні / © Associated Press

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Джорджа Мелоні зустріла біля палацу Кіджі у Римі президента Чилі Хосе Антоніо Каста, який прибув з офіційним візитом. Політики привіталися рукостисканням і пройшли повз почесну варту.

Хосе Антоніо Каста і Джорджа Мелоні / © Associated Press

Для зустрічі очільниця італійського уряду обрала чорний костюм, який складався з подовженого приталеного жакета з лацканами й кишенями з клапанами та широких штанів зі стрілками.

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Джорджа Мелоні і Хосе Антоніо Каста / © Associated Press

Під жакет Мелоні одягла білу сорочку, залишивши верхній ґудзик розстебнутим. Вбрання вона доповнила чорними гостроносими ботильйонами на шпильках.

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Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єрка зробила гарне укладання з локонами і макіяж смокі-айс і з помадою ягідного відтінку. Завершили її діловий аутфіт невеликі сережки, каблучки і ніжний манікюр.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у кремовому костюмі-трійці і з елегантним кольє з’явилася на пресконференції у Брюсселі.

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