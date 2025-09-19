У чорному костюмі зі стібками: Олена Зеленська у діловому образі відвідала школу на Київщині

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська разом із президенткою Європарламенту Робертою Мецолою відвідала одну зі шкіл на Київщині, де за підтримки ЄС оновлено їдальню та харчоблок.

Там перша леді з’явилася у діловому чорному костюмі, який складався зі штанів кльош зі стрілками і подовженого жакета з облямівкою у вигляді стібків. Талію вона підкреслила чорним тканинним поясом зі стібками.

Лук Зеленська доповнила темними гостроносими туфлями. Із прикрас Олена обрала золоті сережки-кільця і брошку, яку прикріпила до лацкану. Вона зробила акуратне укладання з боковим проділом і макіяж у ніжних відтінках.

Нагадаємо, Олена Зеленська у стильному костюмі від українського бренду і з перлинними сережками постала у другий день саміту в Києві.