Суспільство
186
1 хв

У чорному костюмі зі стібками: Олена Зеленська у діловому образі відвідала школу на Київщині

Перша леді Україні подивилась, як працюють оновлені їдальня та харчоблок у навчальному закладні у Київські області.

Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська разом із президенткою Європарламенту Робертою Мецолою відвідала одну зі шкіл на Київщині, де за підтримки ЄС оновлено їдальню та харчоблок.

Олена Зеленська і Роберта Мецола / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська і Роберта Мецола / © Instagram Олени Зеленської

Там перша леді з’явилася у діловому чорному костюмі, який складався зі штанів кльош зі стрілками і подовженого жакета з облямівкою у вигляді стібків. Талію вона підкреслила чорним тканинним поясом зі стібками.

Олена Зеленська і Роберта Мецола / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська і Роберта Мецола / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська і Роберта Мецола / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська і Роберта Мецола / © Instagram Олени Зеленської

Лук Зеленська доповнила темними гостроносими туфлями. Із прикрас Олена обрала золоті сережки-кільця і брошку, яку прикріпила до лацкану. Вона зробила акуратне укладання з боковим проділом і макіяж у ніжних відтінках.

Олена Зеленська і Роберта Мецола / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська і Роберта Мецола / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у стильному костюмі від українського бренду і з перлинними сережками постала у другий день саміту в Києві.

