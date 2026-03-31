У чорному костюмі, золотих сережках і з брошкою-тризубом: Олена Зеленська дала інтервʼю у Вашингтоні

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Реклама

Олена Зеленська у межах свого візиту до Вашингтона дала інтервʼю Fox News, в якому вона розповіла про життя українських дітей в умовах російської агресії. Фото і відео перша леді опублікувала у своїх соцмережах.

Дружина президент також розповіла про участь у саміті «Виховання майбутнього разом», який ініційований її колегою Меланією Трамп у Білому домі.

«Тішить, що ми, люди з усього світу, які зібралися на цей захід, сходимося в тому, що маємо захистити дітей в еру бурхливого розвитку технологій. Діти повинні знати, як ними користуватися безпечно, мати навички цифрової гігієни, зробити ШІ своїм помічником, а не замінником навчання. Це дуже важлива ініціатива пані Меланії», — сказала Олена.

Реклама

На інтерв’ю Зеленська з’явилася у діловому чорному штанному костюмі і чорних туфлях на шпильках. У першої леді була гарна зачіска з локонами, макіяж у ніжних відтінках, лаконічні золоті сережки у вухах і золота брошка у вигляді тризуба, прикріплена до жакета.

