ТСН у соціальних мережах

У чорному костюмі, золотих сережках і з брошкою-тризубом: Олена Зеленська дала інтервʼю у Вашингтоні

Перша леді України у діловоvу образі поговорила з американською журналісткою.

Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська у межах свого візиту до Вашингтона дала інтервʼю Fox News, в якому вона розповіла про життя українських дітей в умовах російської агресії. Фото і відео перша леді опублікувала у своїх соцмережах.

Дружина президент також розповіла про участь у саміті «Виховання майбутнього разом», який ініційований її колегою Меланією Трамп у Білому домі.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Тішить, що ми, люди з усього світу, які зібралися на цей захід, сходимося в тому, що маємо захистити дітей в еру бурхливого розвитку технологій. Діти повинні знати, як ними користуватися безпечно, мати навички цифрової гігієни, зробити ШІ своїм помічником, а не замінником навчання. Це дуже важлива ініціатива пані Меланії», — сказала Олена.

На інтерв’ю Зеленська з’явилася у діловому чорному штанному костюмі і чорних туфлях на шпильках. У першої леді була гарна зачіска з локонами, макіяж у ніжних відтінках, лаконічні золоті сережки у вухах і золота брошка у вигляді тризуба, прикріплена до жакета.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська відвідала виставку у Публічній бібліотеці Далласа у темному костюмі і світло-блакитній сорочці.

Дата публікації
Кількість переглядів
94
Наступна публікація

