У чорному костюмі, блузці з бантом і на шпильках: Камала Гарріс на теледебатах

Кандидатка у президенти від Демократичної партії США не зраджує своєму діловому стилю.

Вчора, 10 вересня, у США відбулися теледебати між чинною віцепрезиденткою і кандидаткою у президенти від Демократичної партії США Камалою Гарріс і 45-м американським президентом, кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом.

Дональд Трамп і Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Дебати були у прямому ефірі на телеканалі ABC News у студії Філадельфії.

Дональд Трамп і Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Там Гарріс з'явилася у чорно-білому образі. На ній був діловий чорний костюм, який складався із приталеного жакета і прямих штанів, і біла блузка з краваткою-бантом.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Аутфіт політикиня доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями на шпильках.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала традиційно зробила гарне укладання з локонами і макіяж із чорними стрілками і помадою шоколадного відтінку.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Вуха політикиня прикрасила золотими сережками з великими перлинами, руки – золотим браслетом, діамантовою каблучкою і каблучкою з фіолетовим каменем, а до лацкану жакета вона прикріпила золоту брошку у вигляді американського прапора.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Камала Гарріс у костюмі верблюжого кольору і блузці з бантом постала на національному з'їзді.

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