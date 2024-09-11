У чорному костюмі, блузці з бантом і на шпильках: Камала Гарріс на теледебатах

Кандидатка у президенти від Демократичної партії США не зраджує своєму діловому стилю.
Вчора, 10 вересня, у США відбулися теледебати між чинною віцепрезиденткою і кандидаткою у президенти від Демократичної партії США Камалою Гарріс і 45-м американським президентом, кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом.
Дебати були у прямому ефірі на телеканалі ABC News у студії Філадельфії.
Там Гарріс з'явилася у чорно-білому образі. На ній був діловий чорний костюм, який складався із приталеного жакета і прямих штанів, і біла блузка з краваткою-бантом.
Аутфіт політикиня доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями на шпильках.
Камала традиційно зробила гарне укладання з локонами і макіяж із чорними стрілками і помадою шоколадного відтінку.
Вуха політикиня прикрасила золотими сережками з великими перлинами, руки – золотим браслетом, діамантовою каблучкою і каблучкою з фіолетовим каменем, а до лацкану жакета вона прикріпила золоту брошку у вигляді американського прапора.
Нагадаємо, Камала Гарріс у костюмі верблюжого кольору і блузці з бантом постала на національному з'їзді.
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