У чорному костюмі оверсайз і білій блузці: новий діловий вихід Олени Зеленської

Перша леді України скомбінувала у своєму аутфіті класичні кольори.
Олена Зеленська у межах робочого візиту до Дніпра відвідала Регіональний медичний центр родинного здоров’я. Це єдиний лікувальний заклад в області, де надають екстрену медичну допомогу дітям у критичних станах у разі масових і техногенних катастроф. Там є дитяче відділення онкогематології й трансплантації кісткового мозку.
"Це друга після київського "Охматдиту" лікарня, куди приїздять з усієї країни й де беруться за найтяжчі випадки лейкозів, лімфом, саркоми. Тут проведено вже п’ять аутотрансплантацій кісткового мозку", – зазначила перша леді.
У межах ініціативи Зеленської заклад уклав медичні партнерства з клініками США, Ізраїлю і Туреччини.
Там дружина президента з'явилася у білій блузці з високою горловиною і чорному костюмі, який складався із жакета оверсайз і широких штанів зі стрілками.
Лук Олена доповнила світлими замшевими туфлями, акуратним укладанням, легким макіяжем і срібними сережками.
Нагадаємо, Олена Зеленська виступила на щорічній Конференції послів, де постала у темно-зеленому штанному костюмі і білій сорочці.
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