У чорному костюмі і на шпильках: Олена Зеленська стала модераторкою на спеціальному заході

Олена Зеленська взяла участь у спеціальному заході "Осмислення. Цінності та історії стійкості", який відбувся у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?"

На ньому дружина президента вперше виступила модераторкою. Разом із науковцями, психологами, митцями, керівництвом обласних військових адміністрацій говорили про стійкість українців і виводили формулу стійкості.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Вона виявилася у взаємодопомозі, взаємодії, улюбленій роботі, яка дає користь іншим, у дієвій любові до ближніх", – сказала Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Присутні почули вражаючі життєві історії стійкості українців, а фахівці дали корисні поради, як її плекати.

Знімки та відео із заходу дружина президента опублікувала на своїй офіційній сторінці в Instagram.

"Стійкість – здатність не зламатися від випробувань, виходити з них навіть сильнішим – безпосередньо залежить від ментального здоров’я. Розуміння себе та інших. Цю ментальну оборону українців і покликана тримати Всеукраїнська програма ментального здоров’я.

Головне, щоб сама людина, кожен і кожна з нас, у разі потреби захотіла й наважилася прийняти психологічну допомогу. Бо стійкість – це також особистий вибір. Сміливий і відповідальний", – зазначила перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На заході Олена постала у білій сорочці і діловому чорному костюмі, який складався з жакета і штанів-палацо. Вбрання вона доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді зробила акуратну зачіску і макіяж у натуральних відтінках. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська записала відео з нагоди старту в Україні та світі місяця обізнаності про ментальне здоров’я. У ролику вона постала у світлому вбранні і з брошкою-мапою.

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