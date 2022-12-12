У чорному костюмі і на шпильках: вишукана Олена Зеленська приїхала до Франції

Сьогодні, 12 грудня, Олена Зеленська з офіційним візитом приїхала до Франції. Вона відвідала Єлисейський палац, де її зустріла її французька колега Бріжит Макрон.

Бріжит дуже тепло і з любов'ю вітала Олену у себе в гостях. Вони ніжно обійнялися і Макрон поцілувала Зеленську у щоку.

Перша леді України, як завжди, мала вишуканий вигляд. На ній був чорний костюм, який складався з прямих штанів зі стрілками і жакету цікавого крою з накидкою. Вбрання вона доповнила чорними туфлями на шпильках.

Бріжит Макрон і Олена Зеленська / Фото: Getty Images

Волосся Олена зібрала в акуратний низький пучок, зробила ніжний макіяж із акцентом на очах і завершила лук улюбленими золотистими сережками у вигляді півників від українського бренду GUNIA Project.

Бріжит Макрон і Олена Зеленська / Фото: Getty Images

Пані Макрон була одягнена у сірий костюм від Louis Vuitton із золотими ґудзиками на спідниці міді. Аутфіт вона доповнила чорними щільними колготами і чорними замшевими ботильонами на підборах.

Укладання з прикореневим об'ємом, макіяж смокі айс, браслети і каблучки гармонійно довершили її образ.

"Перша леді Франції Бріжит Макрон – одна з тих, кого маю честь називати не лише колегою, а й подругою. І, звісно, великим другом України: це вона зустрічала українських дітей з онкологією з літака, коли ми евакуювали їх з України "конвоями життя" у перші дні російського нападу. Її фундація зробила великий внесок у відбудову української медицини", - написала Зеленська у дописі в Instagram.

Перші леді найближчими днями матимуть насичений графік. Вони відвідають паризьку школу, у якій навчаються українські діти з родин тимчасових переселенців.

"Тішуся, що Париж став першим французьким містом, де розпочалося офіційне вивчення української мови у школах. А французький уряд навіть створив віртуальні класи з навчання української мови. Пані Макрон із захопленням розповідала про українських жінок. Під час зустрічі з українками вона відчула, що це неймовірні люди з неймовірною енергією", - додала перша леді України.

Нагадаємо, раніше Зеленська показала фото з повсякденного життя.

Читайте також: