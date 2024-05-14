У чорному костюмі і перламутрово-фіолетових туфлях: красива перша леді Словенії на зустрічі із Зеленською

Олена Зеленська у межах свого візиту до Сербії зустрілася з президентом країни Александром Вучичем і першою леді Тамарою Вучич.

Олена Зеленська та Александр Вучич / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська подякувала президентському подружжю за допомогу, яку Сербія надала Україні з початку повномасштабного російського вторгнення. Країна прихистила понад дві тисячі українців, виділила фінансову допомогу на гуманітарні цілі, передала швидкі Харківському і Черкаському центрам екстреної медичної допомоги.

Олена Зеленська і Тамара Вучич / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Потреби українців в екстреній медичній допомозі суттєво зросли, адже російський терор українських населених пунктів не лише не припиняється, а й має тривожну тенденцію до посилення. Вдячна Сербії за розуміння, що люди – найголовніше", – наголосила Олена Зеленська.

Олена Зеленська та Александр Вучич / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вона також обговорила з ними культурну співпрацю між країнами. Олена, зокрема, подякувала за відкриття української книжкової полички в бібліотеці Белграда, українськомовного аудіогіда у фортеці-музеї Калемегдан і підписання угоди між КНУ імені Тараса Шевченка та Белградським університетом.

Олена Зеленська та Александр Вучич / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська на зустрічі з'явилася у синьому штанному костюмі від українського бренду A.M.G., доповнивши образ вінтажною золотою брошкою у вигляді квіткового бутона від Lanvin Paris.

Олена Зеленська, Александр і Тамара Вучичі / Фото: Instagram Олени Зеленської

А Тамара Вучич постала у діловому чорному вбранні, яке складалося з сукні міді і приталеного двобортного жакета, чорних капронових колготах і перламутрово-фіолетових туфлях на шпильках.

Олена Зеленська і Тамара Вучич / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді доповнила аутфіт елегантною зачіскою, макіяжем із акцентом на очах, фіолетовим манікюром і перлинними сережками.

Тамара Вучич і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

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