У чорному костюмі і сережках-півниках: красива Олена Зеленська відвідала Славутич

Олена Зеленська з робочим візитом відвідала місто Славутич. Там вона побувала в інклюзивно-ресурсному центрі Славутицької міської ради Київської області.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

У межах цієї поїздки перша леді також взяла участь в обговоренні, як там втілюється державна стратегія безбар’єрності.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська постала у діловому чорному костюмі, який складався з класичного жакета і прямих штанів зі стрілками, і білій сорочці. Вбрання вона скомбінувала з чорним взуттям на низькій підошві.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зібрала волосся у низький пучок, зробила легкий макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха улюбленими золотистими сережками у вигляді півників від українського бренду GUNIA Project.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у костюмі графітового відтінку і на шпильках відвідала фестиваль "Книжкова країна".

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