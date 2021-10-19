У чорному костюмі і водолазці: Юлія Тимошенко виступила у Верховній Раді

Народна депутатка продемонструвала новий діловий аутфіт.

Юлія Тимошенко виступила сьогодні, 19 жовтня, на засідання Верховної Ради. Там нардепка постала у новому діловому луці.

Юлія Тимошенко/Скрин

Юлія Володимирівна була одягнена у чорний костюм із білими декоративними стібками, який складався із приталеного укороченого жакету та мідіспідниці. Костюм, який чудово підкреслив її фігуру, вона скомбінувала із чорною водолазкою, чорними капроновими колготами та чорними туфлями на підборах.

Юлія Тимошенко/Скрин

Юлія Тимошенко/Скрин

Незмінними залишилися зачіска – низький хвіст, покладений набік, ніжний макіяж і оптичні окуляри у вишуканій чорній оправі. Вуха вона прикрасила срібними сережками-кільцями.

Юлія Тимошенко/Скрин

А вчора, 18 жовтня, на засіданні погоджувальної ради пані Тимошенко з'явилася у світлому жакеті з чорним коміром-стійкою, випуклими ґудзиками кольору металік та чорними смужками на манжетах.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

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