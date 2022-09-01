У чорному костюмі і з білим коміром: Олена Зеленська у класичному образі привітала школярів із 1 вересня

Олена Зеленська записала відео, в якому привітала українських школярів із початком нового навчального року. Його вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Перша леді зазначила, що кожен із нас виконує свою роботу. Наші захисники роблять все для того, аби перемогти у війні проти Росії, вчителі, попри все, передають знання своїм школярам, а учні мають продовжувати навчатися задля нашого майбутнього, але водночас вона радить не втрачати дитинства.

"Коли діти вчаться, наша країна перемагає. Вона сильнішає знаннями та мріями. Тож я вітаю всіх нас із початком нового навчального року. Не лише дітей, батьків та освітян. Це свято важливе для всіх українців, адже українського Першого дзвоника могло б не бути. Української школи, у якій вивчають Лесю і Франка. Уроків рідної мови та рідного краю. Могло б не бути історії України. Принаймні, так нам погрожували в лютому… А сьогодні ми святкуємо українське 1 Вересня.

Я вдячна нашим захисникам, завдяки яким – нехай у частині шкіл – цей дзвоник пролунає наживо. Спасибі вчителям, які ведуть уроки онлайн і у сховищах.

Успішного нам навчального року попри все. Повертайтеся до навчання, любі діти. Поки ми повертатимемо вам нормальне життя", - написала під відео перша леді.

На відео Зеленська постала у класичному образі: в чорній спідниці і чорному жакеті з прихованими ґудзиками, з-під якого визирав білий комір сорочки.

Олена Зеленська/Скрин

Аутфіт Олена доповнила укладанням з локонами, ніжним макіяжем і сережками з перлами.

Олена Зеленська/Скрин

Нагадаємо, перша леді взяла участь у церемонії нагородження премією UNICEF Youth Awards, яка відбулася вперше. Там вона постала в гарному елегантному образі. На ній була чорна сукня міді з краваткою-бантом, яку вона скомбінувала із бордовими туфлями.

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