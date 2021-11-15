У чорному костюмі і з бордовим манікюром: Олена Зеленська у вишуканому образі відвідала музей у Львові

У чорному костюмі і з бордовим манікюром: Олена Зеленська у вишуканому образі відвідала музей у Львові

Перша леді України обрала для відвідування музеїв гарний аутфіт.

Олена Зеленська з робочим візитом відвідала Львів. Вона взяла участь у запуску трьох українськомовних аудіогідів в Історичному комплексі Національного музею імені Андрея Шептицького, музеї Івана Георгія Пінзеля та у палаці Лозинського.

На своїй сторінці в Instagram перша леді опублікувала світлини звідти.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

"Львів надихає та залишається в серці надовго. Маю безліч теплих спогадів зі своїх поїздок, тому мені важливо й приємно запускати одразу три українськомовні аудіогіди. Я рада була потрапити до міста, яке по праву можна назвати одним з найцінніших культурних осередків України.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Ми запустили три аудіогіди, які озвучили для нас видатні українці: голос Остапа Ступки звучатиме в Історичному комплексі Національного музею імені Андрея Шептицького @nationalmuseuminlviv та музеї Івана Георгія Пінзеля, а голос Христини Соловій @soloviyka – у палаці Лозинського. Кожен з них робить українську культуру ще багатшою, і приємно, що саме вони стали частиною нашої великої родини аудіогідів", - написала Олена у дописі.

Пані Зеленська продемонструвала там вишуканий аутфіт. На ній був чорний костюм, який складався із подовженого жакету із вишитими листям та сукні довжини міді.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Вбрання Олена скомбінувала із темними туфлями на шпильках.

У вухах у неї були золоті круглі сережки. Волосся перша леді уклала у красиву зачіску і зробила макіяж з акцентом на очах. Діловий лук дружина президента завершила бордовим манікюром.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

На обличчі у неї була захисна маска, яку вона зняла перед виступом.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

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