У чорному костюмі і з бордовим манікюром: Олена Зеленська у вишуканому образі відвідала музей у Львові

Перша леді України обрала для відвідування музеїв гарний аутфіт.
Олена Зеленська з робочим візитом відвідала Львів. Вона взяла участь у запуску трьох українськомовних аудіогідів в Історичному комплексі Національного музею імені Андрея Шептицького, музеї Івана Георгія Пінзеля та у палаці Лозинського.
На своїй сторінці в Instagram перша леді опублікувала світлини звідти.
"Львів надихає та залишається в серці надовго. Маю безліч теплих спогадів зі своїх поїздок, тому мені важливо й приємно запускати одразу три українськомовні аудіогіди. Я рада була потрапити до міста, яке по праву можна назвати одним з найцінніших культурних осередків України.
Ми запустили три аудіогіди, які озвучили для нас видатні українці: голос Остапа Ступки звучатиме в Історичному комплексі Національного музею імені Андрея Шептицького @nationalmuseuminlviv та музеї Івана Георгія Пінзеля, а голос Христини Соловій @soloviyka – у палаці Лозинського. Кожен з них робить українську культуру ще багатшою, і приємно, що саме вони стали частиною нашої великої родини аудіогідів", - написала Олена у дописі.
Пані Зеленська продемонструвала там вишуканий аутфіт. На ній був чорний костюм, який складався із подовженого жакету із вишитими листям та сукні довжини міді.
Вбрання Олена скомбінувала із темними туфлями на шпильках.
У вухах у неї були золоті круглі сережки. Волосся перша леді уклала у красиву зачіску і зробила макіяж з акцентом на очах. Діловий лук дружина президента завершила бордовим манікюром.
На обличчі у неї була захисна маска, яку вона зняла перед виступом.
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