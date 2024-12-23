У чорному костюмі і з цікавою брошкою: новий вихід Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у зустрічі учасників спільноти "Бізнес без бар’єрів", на якому розповіли про досвід, набутий за рік, і відзначили потужні проєкти.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Те, що роблять компанії – учасниці спільноти – гарний приклад для всіх бізнесів нашої країни, як перетворювати безбар’єрність на нову суспільну норму. Як працювати не лише заради спільного виживання, а й розвиватися та розвивати країну. Дякую за це!" – написала перша леді у соцмережі.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На заході Зеленська з'явилася у чорному костюмі, який складався з жакета на запах, шнурка-пояса на талії і прямих штанів. До лацкану жакета вона прикріпила цікаву золотисто-чорну брошку. Взута Олена була у чорні туфлі на шпильках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Дружина президента зробила укладання з боковим проділом і ніжний макіяж.

Нагадаємо, Олена Зеленська у навушниках і чорному пальті сходила на виставу у "Софію Київську".

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