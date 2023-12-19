У чорному костюмі і з елегантною зачіскою: Олена Зеленська на концерті у Львівській опері

Перша леді також зустрілася з керівницею Ukrainian Freedom Orchestra Кері-Лінн Вілсон і її чоловіком директором Метрополітен-опери Пітером Гелбом.

Олена Зеленська відвідала у Львівській опері концерт "Незламній Україні присвячується" під диригуванням відомої канадської диригентки українського походження Кері-Лінн Вілсон. Диригентка презентувала нову інтерпретацію Дев'ятої симфонії Бетховена, фінал якої ("Ода до радості") прозвучав українською.

Кері-Лінн Вілсон / Фото: Instagram Олени Зеленської

На заході також почули українську прем'єру – симфонічну композицію "Nova. Присвята мужності України" композиторки Вікторії Польової.

На концерті був присутній і чоловік Вілсон, генеральний директор легендарної Метрополітен-опери у Нью-Йорку Пітер Гелб.

Пітер Гелб і Олена Зеленська / Фото: Instagram/Олена Зеленська

"Люди, завдяки яким українська музика звучить у світі, а Україна – звучить музикою", – сказала Зеленська про відоме подружжя.

Олена Зеленська / Фото: Instagram/Олена Зеленська

На концерті перша леді постала в образі total black. На ній був костюм зі штанями-палацо і легка блузка. Вбрання Олена скомбінувала з гостроносими туфлями. Зеленська зробила елегантну зачіску, ніжний макіяж і завершила лук золотистими сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram/Олена Зеленська

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська у картатому жакеті і черевиках на грубій підошві відвідала навчальні заклади на Львівщині.

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