У чорному костюмі і з гарними локонами: прем'єр-міністерка Італії на зустрічі з Володимиром Зеленським

Джорджа Мелоні продемонструвала діловий чорно-білий образ.
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським у Римі.
Політикиня з'явилася на зустрічі у діловому чорному костюмі, який складався з подовженого жакета і прямих штанів, та білій блузці на затин. Взута вона була у чорні лаковані туфлі на низькій підошві.
Мелоні зробила гарну зачіску з локонами, макіяж смокі-айс і манікюр вишневого відтінку.
Зеленський був одягнений у зелений лонгслів-поло з вишитим гербом, штани-карго кольору хакі і бежеві кросівки.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні на саміті з'явилася у білому костюмі із золотими ґудзиками і в бежево-пудровій водолазці з високою горловиною.
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