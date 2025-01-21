У чорному костюмі і з красивою зачіскою: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на інавгурації Трампа

Прем'єрка Італії зробила ставку на ділове вбрання у класичних кольорах.

На церемонію інавгурації Дональда Трампа, яка відбулася у ротонді Капітолія у Вашингтоні, приїхала прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Прем'єрка постала на заході у діловому образі. На ній був чорний костюм, який складався з двобортного жакета і прямих штанів, і біла сорочка.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Аутфіт Мелоні доповнила красивою зачіскою з локонами, макіяжем із рожевою помадою, золотими сережками у вигляді листя у вухах, намистом на шиї та браслетами і каблучками на руках.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні на зустрічі з Володимиром Зеленським з'явилася у бежевому пончо, штанному костюмі кольору слонової кістки та білій сорочці.

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