У чорному костюмі і з краваткою-метеликом: король Чарльз з особливої нагоди сходив до опери

Його Величність відвідав Королівський оперний театр, щоб бути присутнім на спеціальній галавиставі, організованій на честь сера Антоніо Паппано, який йде у відставку з посади музичного керівника оперного театру.

Король Чарльз III у Королівському оперному театрі в Лондоні з Антоніо Паппано / Фото: Associated Press

Пан Паппано диригував коронаційним оркестром на коронації Чарльза та Камілли у Вестмінстерському абатстві у травні 2023 року. Він перебував на посаді музичного керівника Королівського оперного театру 22 роки.

Король Чарльз III у Королівському оперному театрі у Лондоні / Фото: Associated Press

Монарх приїхав у чорному класичному костюмі, білій сорочці та з краваткою-метеликом. Чарльз приєднався до Паппано на сцені та зустрівся з деякими виконавцями.

Король Чарльз III у Королівському оперному театрі у Лондоні / Фото: Associated Press

Паппано став кавалером Королівського Вікторіанського ордену в останньому новорічному списку нагород за управління коронаційним оркестром, і для короля була важливою присутність на галаконцерті, організованому на честь диригента, пише People.

Король Чарльз III у Королівському оперному театрі у Лондоні / Фото: Associated Press

Король Чарльз III у Королівському оперному театрі у Лондоні / Фото: Associated Press

Днем раніше, зазначимо, Його Величність із дружиною відвідали другу вечірку у саду Букінгемського палацу. Того дня король був у світло-сірому ранковому костюмі і вдягнув рожеву жилетку, що ідеально пасувала під колір вбрання його дружини Камілли.

Король Чарльз і королева Камілла на садовій вечірці / Фото: Getty Images

Читайте також: