У чорному костюмі і з краваткою-метеликом: король Чарльз з особливої нагоди сходив до опери

Король Чарльз провів вечір в Оперному театрі у Лондоні.
Його Величність відвідав Королівський оперний театр, щоб бути присутнім на спеціальній галавиставі, організованій на честь сера Антоніо Паппано, який йде у відставку з посади музичного керівника оперного театру.
Пан Паппано диригував коронаційним оркестром на коронації Чарльза та Камілли у Вестмінстерському абатстві у травні 2023 року. Він перебував на посаді музичного керівника Королівського оперного театру 22 роки.
Монарх приїхав у чорному класичному костюмі, білій сорочці та з краваткою-метеликом. Чарльз приєднався до Паппано на сцені та зустрівся з деякими виконавцями.
Паппано став кавалером Королівського Вікторіанського ордену в останньому новорічному списку нагород за управління коронаційним оркестром, і для короля була важливою присутність на галаконцерті, організованому на честь диригента, пише People.
Днем раніше, зазначимо, Його Величність із дружиною відвідали другу вечірку у саду Букінгемського палацу. Того дня король був у світло-сірому ранковому костюмі і вдягнув рожеву жилетку, що ідеально пасувала під колір вбрання його дружини Камілли.
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