У чорному костюмі і з квіткою на грудях: Олена Зеленська виступила на міжнародному книжковому ярмарку

Перша леді через відеозв'язок звернулася до латиноамериканської аудиторії.

Олена Зеленська онлайн виступила на Гвадалахарському міжнародному книжковому ярмарку – важливій культурній події для всього іспанськомовного світу.

Перша леді закликала латиноамериканських читачів, у країнах яких добре знають, що таке боротися за свободу, дізнаватися про боротьбу, яку веде нині Україна.

Вона також повідомила, що в межах ярмарку в Публічній бібліотеці штату Халіско запрацювала перша в Латинській Америці українська книжкова поличка.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Наш проєкт уже набув світового масштабу: 190 українських поличок відкриті у 44 країнах світу, налічують 45 тисяч книжок – наших і про нас, українською та в перекладах різними мовами.

Через ці книжки ми говоримо зі світом, розповідаємо про себе і свою культуру, а світ може дізнатися про нас не лише з новин, але й із глибших творів – дізнатися і зрозуміти.

Українські книжкові полички – один із вагомих проєктів культурної дипломатії, яким я опікуюся. Україну чути дедалі голосніше й усюди – усім, хто хоче почути", – зазначила Зеленська.

Для виступу перша леді обрала діловий чорний костюм, до лацкана якого прикріпила вишукану чорну брошку у формі квітки. Талію вона підкреслила чорним шкіряним ремінцем.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена доповнила аутфіт гарною зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і золотистими сережками-пусетами.

Нагадаємо, Олена Зеленська в зеленому костюмі і на шпильках взяла участь у конференції.

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