У чорному костюмі і з сережками-пусетами: Олена Зеленська зустрілася з президенткою Словаччини

У чорному костюмі і з сережками-пусетами: Олена Зеленська зустрілася з президенткою Словаччини

Вони обговорили створення у Словаччині Українського культурного центру.

Сьогодні, 31 травня, до України з робочим візитом приїхала президентка Словаччини Зузана Чапутова. Вона завітала до Маріїнського палацу, де зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським і його дружиною Оленою Зеленською.

Перша леді опублікувала в Instagram знімки з їхньої зустрічі.

Олена Зеленська і Зузана Чапутова / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Перша жінка – президент Словаччини, наймолодша лідерка в історії країни, екоактивістка та борчиня за права людей. Ось та, хто нині разом з усією Словаччиною опікується українськими вимушеними переселенцями в цій країні. Рада була поспілкуватися з пані Зузаною Чапутовою", - написала Олена.

Олена Зеленська і Зузана Чапутова / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вони обговорили створення у Словаччині Українського культурного центру.

"Це буде місце для зустрічей українців, де вони зможуть отримати інформацію та допомогу, місце для культурних та освітніх заходів. Мами навіть зможуть залишити тут на декілька годин своїх дітей або попрацювати за комп’ютером", - зазначила перша леді.

Олена Зеленська і Зузана Чапутова / Фото: Instagram Олени Зеленської

У дописі Зеленська також подякувала Словаччині за створення тимчасових екзаменаційних центрів для українських абітурієнтів. Вони повністю забезпечують приміщення та комп’ютери.

"Це дуже важливо для нас, бо освіта не повинна припинятися. Для України це така ж стратегічна сфера, як і медицина. Нагадаю, що Словаччина – одна з тих країн, яка прямо висловилася за кандидатство України в ЄС. Не забудемо вашої підтримки, словацькі друзі!" – підсумувала Олена.

Олена Зеленська і Зузана Чапутова / Фото: Instagram Олени Зеленської

На зустрічі перша леді з'явилася у чорному костюмі, який складався із прямих штанів і вкороченого жакета із накладними кишенями і без коміра, і чорному топі. Вбрання вона доповнила чорними лоферами.

Олена Зеленська і Зузана Чапутова / Фото: Instagram Олени Зеленської

Чапутова теж була одягнена у чорний штанний костюм, чорно-білу блузку з принтом і чорні лофери.

Олена Зеленська і Зузана Чапутова / Фото: Instagram Олени Зеленської

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