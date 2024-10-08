У чорному костюмі і з символічною брошкою: Олена Зеленська взяла участь у міжнародному форумі

Олена Зеленська взяла участь у щорічному Міжнародному форумі культурної дипломатії, який організували Український інститут і Міністерство закордонних справ України.

"Зараз нам украй важливо не просто говорити про українське, а відмежовувати своє від російського. Це проєкти з деколонізації, коли ми кожне окремо взяте прізвище мусимо буквально відмивати від російського нашарування", – сказала перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська розповіла про свої проєкти культурної дипломатії. Зокрема, про впровадження аудіогідів українською мовою у провідних пам’ятках світу та створення українських книжкових полиць у світових бібліотеках. Нині вже існує 89 аудіогідів у 47 країнах і понад 200 книжкових поличок у 50 країнах.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На заході перша леді постала у діловому чорному костюмі, який складався з жакета і штанів-палацо, і білій сорочці. Вбрання вона доповнила чорними туфлями на шпильках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

До лацкану жакета Олена прикріпила вишукану брошку "Полин, Євшан-Зілля" від бренду Ruslan Baginskiy, яка символізує повернення додому.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Дружина президента зробила укладання з боковим проділом і макіяж у ніжних відтінках. У вухах у неї були золоті сережки.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у сірому костюмі-трійці і смарагдовій сорочці з'явилася на щорічній національній премії для вчителів Global Teacher Prize Ukraine у Києві.

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