У чорному костюмі і з завивкою: іспанську принцесу Олену сфотографували папараці

У чорному костюмі і з завивкою: іспанську принцесу Олену сфотографували папараці

Іспанська принцеса Олена, герцогиня де Луго була заскочена в Мадриді.

Старша сестра короля Філіпа VI, 57-річна принцеса Олена відвідала похорон Карлоса Фалько. Легенда іспанського виноробства пішов з життя у віці 83 років в Мадриді через ускладнення після перенесеного коронавірусу. Прощання з ним відбулося в церкві Сан-Франциско-ель-Гранде в Мадриді.

принцеса Олена / Getty Images

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Принцеса була одягнена в чорний штанний костюм і взута в бежеві шкіряні туфлі на підборах з чорними носами. В руках Олена несла невелику чорну сумку з бежевими ручками, яка добре гармоніювала з туфлями. Вона була в масці і зробила собі завивку. Раніше у принцеси була зовсім інша зачіска.

принцеса Олена / Getty Images

Тим часом дружина короля Філіпа VI — королева Летиція — вчора відвідала черговий саміт в Мадриді, де з'явилася в красивій асиметричній сукні від британської дизайнерки Victoria Beckham в тваринний принт, який все так само актуальний цього літа.

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Стиль іспанської принцеси Олени (11 фото)

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