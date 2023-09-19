В чорному костюмі, перлинних сережках і на шпильках: Олена Зеленська в діловому образі з'явилася на зустрічі у Нью-Йорку

Перша леді України зустрілася з гендиректором ВООЗ.
Олена Зеленська в межах свого візиту до Нью-Йорка зустрілася з генеральним директором ВООЗ Тедросом Аданомом Гебреїсусом на полях Генасамблеї ООН. Вони обговорити подальше партнерство.
Світлини із зустрічі вона опублікувала в Instagram.
Зеленська розповіла про перебіг реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я.
"Наша боротьба з нападником відділила важливе від неважливого, показала справжні цінності та пріоритети нам самим. Пріоритетом і головною цінністю України є людина та її життя. Настав час зробити аксіомою те, що важлива і його якість.
Один із чинників цієї якості – ментальне здоров’я. Саме тому Всеукраїнська програма ментального здоров’я, яка створена й уже реалізується за моєю ініціативою, насамперед про людину та для людини, бо покликана зробити психологічну допомогу й навчання самодопомозі повсюдними й доступними. А наша надійна помічниця на цьому шляху – ВООЗ", - написала перша леді в дописі.
Дружина президента також розповіла про ще одну ініціативу України. В межах Саміту перших леді та джентльменів започаткували міжнародне медичне партнерство. Вже укладено 25 меморандумів між українськими лікарнями й медичними закладами 14 країн світу.
"І надалі кожна зацікавлена країна може долучитися до цієї співпраці. Це буде важлива підтримка для наших медзакладів – перенавантажених, зруйнованих обстрілами", - сказала Олена.
На зустрічі перша леді з'явилася у класичному діловому образі. На ній був чорний костюм, який складався з широких штанів і жакета з білою вставкою. Взута вона була в чорні туфлі на шпильках.
Зеленська зробила укладання з локонами і боковим проділом та макіяж у ніжних відтінках. На шиї у неї був невеликий кулон на ланцюжку, а у вухах – елегантні сережки з перлами.
Нагадаємо, до Нью-Йорка Олена Зеленська прибула у стильному костюмі бежевого кольору, який складався з жакета з великими накладними кишенями і широких штанів зі стрілками, а також у бежевому топі та коричневиї туфлях.
Читайте також: