У чорному костюмі, слінгбеках і за руку з чоловіком: Олена Зеленська у діловому луку з'явилася на книжковому ярмарку

Олена Зеленська разом із чоловіком Володимиром Зеленським відвідала ярмарок "Книжковий арсенал" у Києві. Світлини звідти перша леді опублікувала в Instagram.

Фотографи зазнімкували милий кадр, як Олена йшла з чоловіком, тримаючись за руку.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Книжки як люди. Просто зараз вони в окопах, разом із захисниками, і в бомбосховищах, у валізах наших вимушених переселенців і в наплічниках волонтерів. Книжки чекають своїх власників у покинутих помешканнях і гинуть – під обстрілами й у повенях, разом із бібліотеками та музеями… Бо і наші книжки, і наших людей нападник ненавидить та боїться однаково.

Ось чому назва найбільшої книжкової події країни – "Книжковий арсенал" – звучить сьогодні особливо влучно. Бо книжки дійсно стали нашим арсеналом, нашою культурною зброєю", – написала Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Президентське подружжя поспілкувалося з відвідувачами ярмарку і придбало книжок.

"Усі ми просто зараз кожним своїм днем пишемо водночас і книгу власного життя, і біографію країни. Настане день – і прочитаємо все це в підручниках з історії. Історії перемоги", – зазначила перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там Зеленська з'явилася у діловому аутфіті у класичних кольорах. На ній був білий топ, чорний жакет і чорні прямі штани. Вбрання дружина президента скомбінувала з темними шкіряними слінгбеками. Олена зробила укладання з боковим проділом, легкий макіяж, вуха прикрасила лаконічними сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленський був одягнений у чорну футболку з написом Ukraine, штани-карго кольору хакі і кросівки.

Олена і Володимир Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

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