58-річний Джонсон прямував до The Carlton Club у британській столиці. Туди Борис прибув на вечерю. У клубі цього вечора було представлено портрет екс-прем'єрміністра Бориса Джонсона, який висітиме серед портретів інших прем'єрміністрів від консерваторів у закритому членському клубі.

Борис Джонсон / Фото: Getty Images

Борис був одягнений у чорний костюм, білу сорочку та строкату краватку. У нагрудній кишені піджака в нього лежали окуляри. А біляве волосся Джонсона, як завжди, розвивалося на вітрі, і зачіска мала трохи розпатланий вигляд.

Про зачіску політика ми писали вже багато разів. Навіть розповідали, що сам Борис говорить про своє знамените укладання. До речі, в Україні Бориса дуже люблять та поважають. А все завдяки беззастережній підтримці Джонсона для нашої країни від перших днів повномасштабного російського вторгнення на наші території.