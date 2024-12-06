У чорному костюмі та із золотим кольє на шиї: 71-річна Бріжит Макрон відвідала захід у Парижі

Перша леді Франції Бріжит Макрон відвідала світський захід у Парижі – Grand Prix du Rayonnement.
На цій церемонії щорічно вшановують французьких або іноземних діячів, які своєю кар'єрою, досягненнями та проєктами працюють на імідж Франції та його вплив у світі.
Цього року 71-річна пані Макрон з'явилася на заході у чорному костюмі, який складався з двобортного жакета з оксамитовими лацканами та вузьких штанів.
Носила вона це вбрання у поєднанні з масивними прикрасами, серед яких було золоте кольє з метеликом. Також перша леді доповнила образ годинником на зап'ясті та яскравим макіяжем очей.
Поява Макрон на цьому заході відбулася незабаром після того, як вона відвідала Лондон. Нагадаємо, що перша леді Франції побувала на церемонії вручення премії Entente Litteraire, яка відбулася в резиденції посла Франції, де також була присутня королева Камілла. Для заходу вона обрала блакитну сукню та пальто.
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