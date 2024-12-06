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У чорному костюмі та із золотим кольє на шиї: 71-річна Бріжит Макрон відвідала захід у Парижі

У чорному костюмі та із золотим кольє на шиї: 71-річна Бріжит Макрон відвідала захід у Парижі

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Перша леді Франції Бріжит Макрон відвідала світський захід у Парижі – Grand Prix du Rayonnement.

На цій церемонії щорічно вшановують французьких або іноземних діячів, які своєю кар'єрою, досягненнями та проєктами працюють на імідж Франції та його вплив у світі.

Цього року 71-річна пані Макрон з'явилася на заході у чорному костюмі, який складався з двобортного жакета з оксамитовими лацканами та вузьких штанів.

Носила вона це вбрання у поєднанні з масивними прикрасами, серед яких було золоте кольє з метеликом. Також перша леді доповнила образ годинником на зап'ясті та яскравим макіяжем очей.

Брижит Макрон / © Getty Images
Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Поява Макрон на цьому заході відбулася незабаром після того, як вона відвідала Лондон. Нагадаємо, що перша леді Франції побувала на церемонії вручення премії Entente Litteraire, яка відбулася в резиденції посла Франції, де також була присутня королева Камілла. Для заходу вона обрала блакитну сукню та пальто.

Брижит Макрон і королева Камілла / © Getty Images
Брижит Макрон і королева Камілла / Фото: Getty Images

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