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У чорному костюмі та майже без макіяжу: королева Софія відвідала робочу зустріч

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У чорному костюмі та майже без макіяжу: королева Софія відвідала робочу зустріч

Королева Софія / Фото: Getty Images

84-річна іспанська королева Софія продовжує активно працювати.

Її Величність королева зустрілася з президентом продовольчого банку Тенеріфе Ернаном Кероном під час відвідування продовольчого банку Тенеріфе та продовольчого банку Лос-Лланос-де-Арідан у Санті.

А раніше Софія відвідала Асоціацію продовольчого банку Tenerife, щоб особисто поглянути на те, як він працює. Це перший публічний вихід королеви Софії після похорону її брата Костянтина II, колишнього короля Греції.

Королева Софія / © Getty Images
Королева Софія / Фото: Getty Images

На публіці 84-річна мати короля Філіпа VI з'явилася в чорному штанному костюмі, що елегантно сидів на її фігурі, доповнивши вбрання чорною блузкою, золотими кільцями у вухах, декількома прикрасами на шиї і на грудях. Волосся королеви було акуратно укладене, а на обличчі практично не було макіяжу. Незважаючи на почесний вік монарша особа продовжує активно працювати, чого не скажеш про її чоловіка короля Хуана Карлоса I.

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Дата публікації
Перегляди
550
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