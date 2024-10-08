У чорному костюмі та на підборах: 85-річна королева Софія відвідала авіабазу

85-річна королева Іспанії Софія відвідала урочистий захід у Торрегон-де-Ардосі.
Королева Софія взяла участь у святкуванні 19-ї річниці створення Військового надзвичайного підрозділу UME на авіабазі Торрегон. Її Величність приїхала в чорному штанному костюмі, під жакет якого одягла чорний топ і взула шкіряні туфлі з круглими носами на невисоких підборах.
У королеви була бездоганна зачіска та макіяж на обличчі, а також її улюблений французький манікюр на нігтях. На жакеті у неї була пришпилена цікава брошка золотого кольору з синім каменем, сережки у вухах та багато різних каблучок на пальцях. Софія любить прикраси та з радістю їх носить.
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Нагадаємо, нещодавно королева Софія разом із дочкою інфантою Єленою відвідувала весілля грецької принцеси Феодори та обрала для виходу яскравий рожевий аутфіт.
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