У чорному костюмі та нюдових човниках: принцеса Метте-Маріт супроводжувала чоловіка на заході

Спадковий принц Гокон і спадкова принцеса Метте-Маріт зустрілися сьогодні з організаціями, які працюють над припиненням насильства щодо жінок, у поліцейській дільниці Стовнер в Осло.

Метте-Маріт з'явилася на публіці в чорному штанному костюмі, під який одягла білу блузку, підібрала до образу світлу сумку і нюдові туфлі-човники на підборах. У принцеси було розпущене її біляве волосся, на обличчі був легкий денний макіяж, а у вухах виблискували сережки з камінням. Кронпринц Гокон був у чорному пальті, синіх штанах, білій сорочці і з червоною краваткою в цятку, а взутий у замшеві туфлі.

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Днями норвезький королівський палац повідомив, що На Гаральда V чекає операція на серці. Так що його син і майбутній король Гокон зараз виконуватиме роль регента, а його дружина Метте-Маріт його супроводжуватиме на заходах. Втім, вона й раніше це робила.

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