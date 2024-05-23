У чорному костюмі та в балетках: королева Максима обрала комфортний лук для перельоту

Королеву Максиму в аеропорту Маніли зустрічали фотографи. На Філіппіни дружина монарха приїхала як спеціальний захисник генерального секретаря ООН з інклюзивного фінансування розвитку.

Максима була одягнена у чорну сорочку, чорний подовжений жакет та чорні штани, а взута у шкіряні коричневі балетки з чорними круглими носами. Волосся Максими було недбало розпущене, легкий макіяж на обличчі, а з прикрас вона одягла свої улюблені браслети, годинники та каблучки – заручальну та обручку.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Пізніше королева з'явилася на зустрічі з президентом Фердинандо Маркосом-молодшим у палаці Малакананг у Манілі, де ми побачили її образ у топі з баскою і спідницею до колін, доповнивши лук замшевими туфлями-човниками кольору запорошеної троянди та клатчем, підібраним їм до тону.

Королева Максима / Фото: Getty Images

А під час візиту до компанії Fisherman Entrepreneurs на острові Талім Її Величність з'явилася у сукні-міді у квітковий принт із поясом на талії та ляпанцях, а під пахвою тримала синій тканний клатч.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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