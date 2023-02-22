У чорному костюмі та з ідеальним манікюром: королева Софія на врученні премії

Днями Її Величність відвідала церемонію вручення премії Ібероамериканського патронажу Фондом Калліа у Королівській академії образотворчих мистецтв у Мадриді.

Королева Софія / Фото: Getty Images

На публіці королева Софія з'явилася в чорному блейзері та штанях-кльошах, під блейзером у неї була блузка з усипаним камінням коміром. У руках королівська особа несла мініатюрну чорну сумку на короткій ручці. Королівський лук доповнювало кілька каблучок, золота брошка на лацкані блейзера та сережки-кліпси. У макіяжі Софія завжди дуже скромна, навіть не фарбує губи яскравою помадою, і зачіску носить завжди однакову. А ось манікюр у неї завжди свіжий та доглянутий.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Її невістці королеві Летиції варто було б взяти приклад у цьому питанні зі свекрухи.

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