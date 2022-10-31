У чорному костюмі та з лаконічною зачіскою: Олена Зеленська взяла участь у стратегічній сесії

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у стратегічній сесії, присвяченій розробці моделей послуг із психічного здоров’я та психосоціальної підтримки для дітей і підлітків.

В Instagram пані Зеленська опублікувала світлини із заходу і написала:

"Разом з @unicef_ukraine провели стратегічну сесію, щоб ретельно продумати, якою має бути психологічна реабілітація для дітей. Якою є роль у цьому батьків, школи, громади. Долучилися фахівці із психічного здоров’я, представники міністерств і відомств, місцевого самоврядування, міжнародних та громадських організацій, бізнесу – зібралися дорослі, відповідальні люди, які хочуть врятувати й захистити і знають, як це зробити. Дякую їм.

Це дуже відома й банальна фраза, що діти – наше майбутнє. Та передусім вони – своє власне майбутнє. І цього майбутнього нападникам і війні ми не віддамо".

(гортайте фото праворуч)

На заході Олена Зеленська мала вишуканий вигляд і була одягнена у чорний штанний костюм. У неї була красива зачіска та скромний макіяж, а у вухах сережки-висячки з білого металу.

Учасники стратегічної сесії працювали в групах і моделювали такі послуги для дітей та підлітків, які забезпечували б їм якісну психологічну допомогу та підтримку. Зокрема, було опрацьовано ідеї щодо оптимальних способів надання допомоги й підтримки, маршрутів для отримання послуг, ролі родини, школи, громади, психологів, лікарів та бізнесів у цих процесах.

Напрацювання та ідеї за підсумками стратегічної сесії розгляне аналітична команда проектного офісу зі створення Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки – ініціативи першої леді Олени Зеленської, яка має на меті допомогти громадянам подолати пов’язаний з війною стрес і наслідки пережитих травматичних подій, а також запобігти розвитку психічних розладів. Розробку та впровадження програми координує Міністерство охорони здоров’я України у тісній взаємодії з українськими та іноземними фахівцями. Ініціатива реалізується за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.

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