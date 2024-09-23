У чорному костюмі та з ниткою перлів на шиї: королева Сільвія з королем Карлом Густавом приїхала до собору

Там відбулася церемонія привітання двох нових єпископів, яких прибула привітати королева Сільвія та її чоловік король Карл Густав.

80-річна королева приїхала на зустріч у лаконічному чорному костюмі, що складається з короткого жакета (улюблена довжина Сільвії) та прямої спідниці довжини до колін. Вона була взута в шкіряні гостроносі туфлі на підборах, у неї було ідеальне укладання та головний убір на волоссі, а також перлинне кольє на шиї, сережки у вухах та кілька різноманітних браслетів на зап'ястя. Сільвія прикріпила на груди брошку і зробила класичний денний макіяж. Її чоловік король Карл Густав одягнув чорний костюм у смужку, білу сорочку та темну краватку в принт.

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Нещодавно королева повернулася з поїздки до Берліна, де зустрілася з президентом Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєром та першою леді Ельке Бюденбендер у замку Бельвю.

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