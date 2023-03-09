Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У чорному костюмі та з улюбленим браслетом: королева Камілла влаштувала прийом для жінок у палаці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
520
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У чорному костюмі та з улюбленим браслетом: королева Камілла влаштувала прийом для жінок у палаці

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Учора, 8 березня, королева Камілла влаштувала прийом у Букінгемському палаці з нагоди Міжнародного жіночого дня.

Її Величність королева є президенткою Всесвітнього фестивалю жінок (WOW) і під час заходу приймала жінок з різних верств суспільства, зокрема підприємців, артистів, спортсменів, авторів, журналістів та державних службовців. Прийом відбувся у Букінгемському палаці.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

75-річна Камілла мала елегантний вигляд у смугастому чорному костюмі, що складався з короткого жакета та спідниці. До вбрання королева підібрала високі чоботи із замші на маленьких підборах. А образ свій доповнила кількома золотими браслетами на зап'ясті, зокрема браслетом від улюбленого бренду Van Cleef and Arpels і перлинними сережками у вухах. Зачіска у королеви була класичною і макіяж майже непомітний.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

Знімками із заходу поділилися у твітері королівська родина.

Нагадаємо, зараз усі обговорюють іншу важливу новину про те, що король Чарльз III таки дав титули своїм онукам – Арчі та Лілібет і тепер вони звуться принцом Арчі Сассекським та принцесою Лілібет Сассекською.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
520
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація