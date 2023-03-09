У чорному костюмі та з улюбленим браслетом: королева Камілла влаштувала прийом для жінок у палаці

Її Величність королева є президенткою Всесвітнього фестивалю жінок (WOW) і під час заходу приймала жінок з різних верств суспільства, зокрема підприємців, артистів, спортсменів, авторів, журналістів та державних службовців. Прийом відбувся у Букінгемському палаці.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

75-річна Камілла мала елегантний вигляд у смугастому чорному костюмі, що складався з короткого жакета та спідниці. До вбрання королева підібрала високі чоботи із замші на маленьких підборах. А образ свій доповнила кількома золотими браслетами на зап'ясті, зокрема браслетом від улюбленого бренду Van Cleef and Arpels і перлинними сережками у вухах. Зачіска у королеви була класичною і макіяж майже непомітний.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Знімками із заходу поділилися у твітері королівська родина.

На #InternationalWomensDay, The Queen Consort has welcomed inspiring women from across society — від entrepreneurs and athletes, до entertainers і authors — to Buckingham Palace.



Разом, господарі оголошені дією і impact of women in wide range of fields. pic.twitter.com/4nQQCtvrRj — The Royal Family (@RoyalFamily) March 8, 2023

Нагадаємо, зараз усі обговорюють іншу важливу новину про те, що король Чарльз III таки дав титули своїм онукам – Арчі та Лілібет і тепер вони звуться принцом Арчі Сассекським та принцесою Лілібет Сассекською.

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