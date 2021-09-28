У чорному костюмі та з яскравою хусткою на шиї: діловий образ нардепки Ірини Геращенко

У чорному костюмі та з яскравою хусткою на шиї: діловий образ нардепки Ірини Геращенко

Продовжуємо розглядати луки, в яких політикині з'являються у стінах парламенту.

На черговому засіданні Верховної Ради України нашу увагу привернула народна депутатка від "Європейської солідарності" - Ірина Геращенко. Політикиня одягла на роботу діловий чорний костюм, який вирішила розбавити яскравим акцентом. На шию Ірина накинула різнокольорову шовкову хустку із геометричним принтом, яка додала її аутфіту вишуканості.

Ірина Геращенко / УНІАН

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На шиї у Геращенко була срібна підвіска у вигляді знаку безкінечності. Свій лук вона доповнила укладанням, легким макіяжем та темним манікюром.

До слова, парламент – це справжній фешнподіум, на якому політикині демонструють найкращі свої вбрання та модні аксесуари.

Любить красиво одягатися на роботу лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. На нещодавньому засіданні Верховної Ради вона з'явилася в обтислій чорній сукні з високою горловиною та світлими смужками на рукавах та по боках, які візуально робили її фігуру стрункішою.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

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Стильні образи Юлії Тимошенко (25 фото)

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