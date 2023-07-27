У чорному костюмі в смужку і світлій сорочці: Олена Зеленська на заході у Вінниці

Перша леді взяла участь у засіданні, на якому обговорювали тему безбар’єрності в країні.

Олена Зеленська відвідала виїзне засідання Ради безбар’єрності у Вінниці, на якому обговорювали нові проєкти міністерств у межах плану реалізації Стратегії безбар’єрності. За словами першої леді, такі проєкти у відбудові країни мають стати нормою для всіх сфер.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"З кожним днем розв’язаної Росією війни людей із травмами, які вона спричинила, в Україні стає більше.

Але це не песимізм. Це реалізм. Реалізм не означає жалітися. Реалізм означає діяти. Щоб ніхто не почувався обмеженим, безбар’єрною має стати вся країна", - зазначила на заході Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На засіданні презентували нові проєкти міністерств, серед яких – допомога родинам, які виховують дітей із порушеннями розвитку. Ознайомилися також із досвідом місцевого самоврядування Вінниці у створенні безбарʼєрних маршрутів і зупинок громадського транспорту.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На заході Олена постала у діловому чорному штанному костюмі у смужку і світлої сорочки. Кишеню жакета перша леді прикрасила хустинкою з принтом. Зеленська зробила гарне хвилясте укладання і макіяж у ніжних відтінках. Образ вона доповнила невеликими срібними сережками-кільцями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська відвідала Меморіал пам'яті жертв російського обстрілу Вінниці, який стався у липні минулого року.

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